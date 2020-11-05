Dağ keçileri "Gölge" ve "Bayram" yaban hayatı merkezinin maskotu oldu - KARS

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan ve Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan dağ keçisi yavrularının bakımı, Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlilerce yapılıyor.Özel odada bebek gibi bakılan "Gölge" ve "Bayram" adlı dağ keçileri, koruma altına alındıkları merkezde zıplayarak keyifli anlar yaşıyor.Biberonu bırakma sürecine geçiş ile ilgili kaptan da yem verilen dağ keçileri, 24 saat gözetim altında tutuluyor.
Dağ keçilerini adeta anne şefkatiyle büyütmeye çalışan bakıcılar, zamanlarının büyük bir bölümünü dağ keçisi yavrularının bakımına ayırıyor.
- Bayram'ı Mehmetçik buldu
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Metin Öğün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağ keçilerine uzun bir süredir baktıklarını söyledi.
Merkezdeki görevlilerin keçilere şefkatle baktıklarını anlatan Öğün, "Şu anda bakımları gayet iyi gidiyor, elle beslemelerini anne şefkatinde yapıyoruz. Dağ keçileri buranın maskotu oldu. Daha önce gelen keçiler büyük oluyordu, kayadan düşme, yaralanma şeklinde vakalar geliyordu. Gölge ve Bayram yavru şeklinde geldikleri için anne şefkatinde bakımları yapılıyor." dedi.
Dağ keçilerinin bakımını yapan veteriner hekimlerden Derya Deli ise Bayram'ın, Mehmetçik tarafından Erzincan'da bayram zamanı doğada bulunduğunu, adının bu nedenle Bayram konulduğunu anlattı
.Deli, Bayram'ın merkeze geldiğinde çok küçük olduğunu dile getirerek, "Bayram, Erzincan'dan geldiğinde tahmini 15-20 günlüktü, göbek bağı duruyordu. İlk bulunduğunda ona askerler bakmıştı, daha sonra bizle iletişim kurulduktan sonra Erzurum Horasan'dan bu dağ keçisi yavrusunu teslim alıp 6-7 ay biberonla besledik. Şimdi Bayram'ın beslemesini ot, gündelik olarak verdiğimiz arpa ve buğdayla yapıyoruz." diye konuştu.
- "Küçük dağ keçilerini biberonla besliyoruz"
Dağ keçilerini şefkatle büyüttüklerini anlatan Deli, "Dağ keçilerine, özverili şekilde, bir bebek ya da çocuk gibi bakıyoruz. Onlarla vakit geçirmek keyif verici. Bendeki hayvan sevgisi çok ayrı, her hayvana ayrı bir şefkatle merhametle yaklaşıyorum. Buraya gelen hayvanlara evladımız gibi bakıyoruz. Küçük dağ keçilerini biberonla besliyoruz. Bayram 5-6 aylık oldu, süt öğününü eskiye göre düşürdük, ot ve yem yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.
Veteriner hekim Timuçin Çağdaş Koç da Gölge'nin, Erzurum'da vatandaşlarca bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Buraya geldiğinde daha göbek bağı düşmemişti, çok küçüktü, ilk geldiğinde anne sütüne yakın süt ayarlamaya çalıştık. Günde 4 öğün sütle besliyorduk, artık büyüdü, yem veriyoruz. Şu anda durumu gayet iyi. Gölge sürekli peşimizde, ilk geldiğinde nereye gitsek gölgemiz gibi bizimle gelirdi, çok küçüktü, bizi ebeveyn sanıyordu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!