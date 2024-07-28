Dağ bisikleti kadınlar cross-country'de Pauline Ferrand altına ulaştı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dağ bisikleti kadınlar cross-country kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
Giriş: 28.07.2024 - 18:38 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:38
Elancourt Tepesi'nde gerçekleştirilen yarışların finallerinde ev sahibi Fransa'dan Pauline Ferrand Prevot, 1.26.02'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
ABD'den Haley Batten 1.28.59'luk zamanıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, İsveç'ten Jenny Rissveds de 1.29.04'lük derecesiyle bronz madalyayı elde etti.
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