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        Haberler Yaşam Dağ bayır gezerek boş arazilere meyve fidanı dikiyorlar

        Dağ bayır gezerek boş arazilere meyve fidanı dikiyorlar

        Kayseri'de yaşayan 69 yaşındaki emekli antrenör ve teknisyen Mustafa Göçer meyve fidanlarını gönüllülerle toprakla buluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:15
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          Babasının vasiyetiyle küçük yaşlarda fidan dikmeye başlayan Göçer emekli olduktan sonra kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla onlarca kişiye doğa sevgisini aşılıyor. Kurda kuşa, doğadaki tüm canlılara faydalı olmak için babasının vasiyetiyle yola çıkan Göçer, yeşile olan sevgisini hayatının bir parçası haline getirerek mahalle mahalle, köy köy gezip boş arazilere meyve fidanı dikiyor. Göçer, içilebilir suyun, verimli toprakların azaldığını, bunların korunması için ağaçların önemli olduğunu söyledi. İklim krizine karşı fidan dikimini son yıllarda artırdığını anlatan Göçer, yürüyüş grupları kurduğunu, katılan kişilerle fidan diktiklerini, bu yüzden kendisine "Ağaç Dede" denildiğini dile getirdi. "Sanki bugün ilk fidanımı dikmiş gibiyim." diyen Göçer dikmeye vesile olduğu fidan sayısının yüz binleri geçtiğini ifade etti.

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          "MEYVE FİDANI ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ KALKINDIRIR"

          Meyve fidanlarını toprakla buluşturduğunu belirten Göçer şunları kaydetti:

          "Köylerde köy meyvelikleri, köy ormanları kuruyorum. Kayseri'de 18 köyde çalışmam var. Şöyle düşünüyorum, köylerde köylünün bağı, bahçesi, kapı önü boş duruyor. Eğer biz buraları imece usulü, meyve fidanlarıyla doldurursak köylüyü hareketlendirmiş oluruz. Muhtarları, köy kalkınma derneklerini hareketlendirmiş oluruz. 80 milyon nüfusumuz var, her aile ferdi adına, 10 fidan dikilse 800 milyon meyve fidanı eder. Bu kadar meyve fidanı ülkemizin ekonomisini kalkındırır."

          Göçer, fidan dikimini gönüllü gruplarla yaptığını sporcular, yürüyüş grupları, dernekler ve dünya şampiyonu olmuş sporcuların da etkinliklere katıldığını vurguladı. Emekli maaşı ile özel antrenörlükten elde ettiği geliri doğaya harcadığına değinen Göçer son dönemlerde belediyelerin de kendisine destek verdiğini söyledi.

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          MİLLİ SPORCULAR DA FİDAN DİKİMİNE KATILIYOR

          Göçer ile etkinliklere katılan gönüllülerden Türkiye ve Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu Dilara Sultan Arpacı ise "Fidan dikmek için takım arkadaşlarımla ve hocalarımla geldik. Sınıf arkadaşım Buket Kaya trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Buket Kaya için fidan dikmeye geldim. Yakın arkadaşımdı. Kick boks branşlarında çeşit dereceleri vardı. O da milli sporcuydu" dedi.

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          Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir de sporcuların sadece ringlerde yarışmacı olarak değil de aynı zamanda topluma ve çevreye duyarlı birer yurttaş olmaları için çaba gösterdiklerini, 50 sporcusuyla etkinliğe katıldıklarını dile getirdi. Ailesinin çiftçilikle uğraştığını belirten ev kadını Sunay İpek ise "Mustafa Hocam yönlendirdi. Herkes özel günlerinde, çocukları doğduğunda, büyükleri veya bir yakınını kaybettiğinde onların anısına hediye olarak lütfen fidan diksin" diye konuştu.

          Öte yandan etkinliklere katılan kişiler hayatlarını kaybeden yakınlarının isimlerini de toprakla buluşturdukları fidanların dallarına asıyor.

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