D vitamini mucizesi! Yumurtalık kanserinin...

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Yumurtalık kanserinin kadınlarda sık görülen kanserlerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, “Vücuttaki immün sistemin kanser hücreleriyle savaşta yetersiz kalması kanserin ortaya çıkmasındaki en önemli etmenlerden birisidir. Karın zarı metastazın yayıldığı en kritik bölgedir ve yumurtalık kanseri hücreleri karın zarı yüzeyindeki yapıyı değiştirerek yayılmayı kolaylaştırırlar. Birkaç gün önce Matrix Biology dergisinde yayımlanan çalışmada D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılımında önemli rolü olan yollardan birini bloke ettiği gösterildi. Japonya’daki Nagoya Üniversitesinden Masato Yoshihara ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada D vitaminin karın zarındaki koruyucu mezotel hücrelerinin yapısını koruyarak ve buradaki bariyeri sağlamlaştırarak metastazı önlediğini gösterdiler” açıklamasında bulundu.

"D VİTAMİNİ YUMURTALIK KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLEYEBİLİR"

D vitamini eksikliğinin meme, prostat gibi bazı kanserlerinin gelişme riskini artırabileceğinin iddia edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Coşkun, “Bu çalışmada ise D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını önleyebileceği gösterilmiş oldu. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi halen çok mümkün olmamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları klinik veriler ile doğrulanırsa ilerleyen dönemlerde klasik kemoterapi ve akıllı ilaçlarla birlikte D vitamininin yumurtalık kanserinin tedavisinde kullanılması söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.