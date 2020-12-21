D vitamini koronada neden önemli?

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Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yeni kitabı 'Koronadan Korunmak Mümkün’de D vitamininin önemine vurgu yaptı. Bilimsel bulgular, Covid-19'a karşı savunma hattınızı güçlendiren bu yapı taşının hastalığın tedavisinde de fayda sağladığını işaret etti.

Dr. Ümit Aktaş “İnsanlar bu salgına karşı kendilerini çaresiz, savunmasız hissediyorlar. Hastalıktan korunmak için nasıl beslenmeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Hangi takviyeleri alacaklar, hangi bitkisel kürlerden faydalanabilirler? Bunları merak ediyorlar. Kitabın bu soruları açık ve net bir şekilde cevaplayan bir kılavuz niteliği taşıması önceliğimdi" dedi.

PEKİ D VİTAMİNİNİ BU KADAR ÖNEMLİ KILAN NE?

Sağlığa ve bağışıklık sistemine bir bütün olarak bakmak gerektiğini söyleyen Dr. Aktaş, “Gerçek besinlerle beslenecek, diyetinizi baharatlar ve şifalı bitkilerle destekleyecek, gerektiğinde besin takviyelerinden destek alacaksınız. Tabii bu bütünün içinde ön plana çıkan bazı ögeler var. Bunların başında da D vitamini geliyor.

Her ne kadar vitamin diyorsak da kendisi aslında bir hormon. Hayvansal gıdalarla vücuda alınan D vitamini, güneşle aktive olarak vücudun faydalanabileceği bir forma dönüşüyor. Öyle bir yapı taşından bahsediyoruz ki eksikliğinin ömrü kısalttığını gösteren çalışmalar var. Bu çok normal çünkü D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini çökertir" diye konuştu.

BİLİMSEL BULGULARIN IŞIĞINDA

Salgının başladığı ilk günden bu yana virüsü tanımak, vücuttaki etkilerini anlamak, kimlerin bu hastalığa karşı daha savunmasız olduğunu keşfetmek adına pek çok araştırma yapıldı.

Dr. Ümit Aktaş, D vitamininin koronavirüse karşı koruyucu etkisinin bu çalışmalarla da desteklendiğini söyledi ve çalışmalardan örnekler verdi: “Amerika’da yapılan araştırma için bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılan Covid-19 teşhisi konmuş hastaların D vitamini değerleri incelendi ve hepsinde D vitamini eksikliği olduğu görüldü. İspanya’da yapılan bir araştırma da benzer bulgulara sahip; koronavirüs yüzünden hastaneye kaldırılanların yüzde 82’sinde D vitamini eksikliği vardı. Çalışmada, D vitamini eksikliğini önlemenin Covid-19'dan ölümleri yarı yarıya azaltabileceği not düşüldü. İrlanda’da yapılan bir başka çalışmada ise D vitamini eksikliğinin hastalığın seyrini belirleyen faktörlerden biri olduğu sonucuna varıldı. Tüm bu yayınlar bize sadece D vitamini seviyesini yükselterek binlerce ölümü engellemenin mümkün olduğunu gösteriyor.”

D vitamininin sadece enfeksiyondan korunmada değil hastalığın tedavisinde de etkili olduğu yolunda bazı araştırmalar olduğuna dikkat çeken Dr. Aktaş, “Bunlardan biri 76 koronavirüs hastasının yer aldığı bir çalışma. Yüksek dozda kalsifediol (bir D vitamini türevi) takviyesi verilen hastaların D vitamini değerleri hızla yükseldi ve hepsi iyileşti" dedi.

YOL HARİTASI

Dr. Ümit Aktaş, besinlerle vücuda alınan, güneşle aktive olan D vitamini eksikliğine son derece sık rastlandığını söylüyor. “Kliniğime gelen hastalarımda ilk kontrol ettiğim değerlerden biri D vitaminidir ve neredeyse hepsinde bu değerin son derece düşük olduğunu gözlemliyorum. Bu çok önemli bir sorun!”

Herkesin D vitamini değerini kontrol ettirmesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, “Basit bir kan testiyle rezervinizin ideal değerler arasında olup olmadığına baktırabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin tam randımanlı çalışması için bu değerin 80ng/ml-150ng/ml arasında olması gerekiyor. D vitamini değeriniz bu aralıkta değilse takviye kullanarak bu değeri yukarı çekmeyi hedefleyin. İngiltere hükümeti, koronayla mücadelede son derece ilham verici bir karar aldı. Bu karar çerçevesinde yaşlılara, huzur evinde kalanlara ve kronik hastalıkları olanlara dört ay boyunca bedava D vitamini takviyesi dağıtılacak" diye konuştu.