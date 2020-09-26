D vitamini eksikliği vücutta ne gibi sağlık sorunlarına yol açar?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ece Yiğit, "D vitamini eksikliği kan tahliliyle teşhis edilebilmektedir. 20 ng/ml altında olması eksiklik, 20-29 ng/ml arasında olması yetersizlik olarak tanımlanır. Bu düzeylerde D vitamini takviyesi almak gerekir ancak bu tedavi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır çünkü D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğundan vücutta depolar ve fazla kullanıldığında hipervitaminoz D ismi verilen zehirlenme tablosuna yol açabilir. D vitamini eksikliği halsizlik, yorgunluk, kas ve kemik ağrıları, kemik erimesi, kemik kırılganlığında artış, sık enfeksiyon geçirme, yara iyileşmesinde gecikme, saç dökülmesi gibi belirtiler ile kendini gösterebilir" diye konuştu.