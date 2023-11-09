D vitamini alırken yapılan 3 kritik hata: Bu vitamin eksikse D vitamini takviyesi yeterli olmayabilir
D vitamini, vücudumuzun kemik sağlığını korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bir dizi diğer önemli biyolojik fonksiyonu desteklemek için elzem bir vitamindir. Özellikle kış aylarında güneş ışığına maruz kalmamızın azalmasıyla birlikte, çoğu insan D vitamini takviyelerine yönelir. Ancak, bu takviyeleri alırken yapılan bazı yaygın hatalar, aslında vücudun ihtiyacının eksik karşılanmasına neden olabilir
- 1
TAHLİL YAPTIRMADAN D VİTAMİNİ KULLANMAYIN
Kan tahlili yaptırmadan, günde 4000 IU üzerinde D vitamini almak fazla kalsiyum kaybı ve uykusuzluğa yol açabilir. Doktorunuzun tavsiye ettiği miktarda takviye almak önemlidir.
- 2
MAGNEZYUM YOKSA D VİTAMİNİ KULLANILAMAZ
Vücudunuzda yeterince magnezyum yoksa aldığınız D vitamini kullanılmaz sadece depolanır. Eksik alınan takviyelerden dolayı eklem ağrıları, kemiklerden kalsiyum çekilmesi ve ani tansiyon değişiklikleri yaşanabilir.
- 3
D VİTAMİNİ GÜNEŞ DEMEKTİR
D vitamini takviyelerinin akşam alınması tavsiye edilmez, melatonini bastırabilir. Sabah kahvaltıdan sonra alınması tavsiye edilir.
Kaynak: Florence Nightingale