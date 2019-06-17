Amerikan Diyabet Kongresi’nde açıklanan ve eş zamanlı olarak “New England Journal of Medicine” dergisinde yayımlanan çok merkezli bir çalışmada ABD’de 22 şehirden 2 bin 423 katılımcı yer aldı.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre çalışmaya; Açlık, tokluk ya da şeker yükleme testinde ikinci saat şeker değerleri normal sınırın üzerinde ancak diyabet eşik değerine ulaşmamış kişiler dahil edildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, çalışmayla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Kandaki başlangıç vitamin D düzeyine bakılmaksızın rastgele şekilde bir gruba günlük 4 bin IU dozunda vitamin D, diğer gruba ise placebo (etkisiz hap) verildi. Çalışma başlangıcında katılımcılarda vitamin D eksikliği görülme sıklığı yüzde 5’in altında idi. İki buçuk yıllık takip sonunda D vitamini alan grupta 293, almayan grupta 323 kişide diyabet gelişirken aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığı görüldü” dedi.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ DİYABET İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız’a göre bu çalışma, D vitamini eksikliği olmayan kişilerde dışarıdan fazladan D vitamini takviyesinin, gizli şeker evresinden şeker hastalığı evresine geçişi önlemede bir fayda sağlamadığını gösteriyor. Ancak D vitamini eksikliği olan kişilerde bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Bu bireylerde D vitamini takviyesinin diyabet gelişme riski üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek için yeni çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Yıldız, bu noktada D vitamininin ülkemizde uluslararası kılavuzların önerilerinden farklı olarak, uygunsuz ve gereksiz kullanımının yaygınlığına da dikkat çekiyor.