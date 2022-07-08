D-Marin marina sayısını 16'a çıkaracak

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Marina ağı D-Marin, on altıncı marinası olarak İtalya’daki Punta Faro Marina’nın satın alınmasına ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Satın almanın, Akdeniz ve Körfez bölgelerindeki faaliyetlerini genişletme misyonunu sürdüren D-Marin’in ülkedeki ilk yatırımı olma niteliği taşıdığı belirtildi.

Punta Faro Marina, İtalya’da, Marano Lagünü ve Adriyatik Denizi’nin buluştuğu, Venedik yakınlarındaki Lignano Sabbiadoro’da bulunuyor. 1.200 bağlama yeri ile Kuzey Adriyatik’in en büyüklerinden olan marina, 40 metreye kadar yatlara ev sahipliği yapıyor.

Satın alma hakkında yorum yapan D-Marin CEO’su Oliver Dörschuck, "İtalya’ya yakın olan Hırvatistan’daki marinalarımız düşünüldüğünde, Punta Faro, hem yeni hem mevcut müşterilerimiz için yelken açılacak yeni destinasyonlar sunarak ağımızı bizi son derece memnun edecek şekilde genişletti. Punta Faro’nun ağımıza eklenmesi, aynı zamanda İtalya’daki mevcudiyetimizi büyütmenin ilk adımıdır" dedi.

Punta Faro Marina Direktörü Paola Piovesana da, "Müşterilerimiz, bu seçkin marina ağının bir parçası olmaktan ciddi anlamda faydalanacak ve sürekli olarak yenilik yapmak ve marina endüstrisinde pazar lideri olmak için çabalayan bir şirketin sunduğu en yüksek profesyonel standartlardan ve avantajlardan yararlanacaklar" ifadelerini kullandı.

Punta Faro ile birlikte D-Marin, ağını Akdeniz ve Körfez bölgelerinde altı ülkede, toplam 16 marinaya genişletecek.