D-100'de trafik kitlendi! TIR metrobüs bariyerlerine girdi!

İstanbul Küçükçekmece, D-100 Karayolu Sefaköy rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı. Yolda ters dönerek duran TIR nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

TIR YOLDAN KALDIRILIYOR

DHA'da yer alana habere göre yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, kaza yapan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.