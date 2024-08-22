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        Haberler Gündem Güncel D-100'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        D-100'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

        D-100 kara yolunun Düzce kesiminde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:21
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          D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.

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          Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve TIR'ın dorse kısmı şarampole devrildi.

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          İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık personelinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Mustafa V. (64) ile Filiz V'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Serkan V. (39) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı TIR şoförünün ise tedavisi sürüyor.

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          Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

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