D-100'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
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D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.
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Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve TIR'ın dorse kısmı şarampole devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sağlık personelinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Mustafa V. (64) ile Filiz V'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Serkan V. (39) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı TIR şoförünün ise tedavisi sürüyor.
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Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
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