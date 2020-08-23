Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Kasım ayında Dubai’de açılması planlanan CZN Burak Dubai şubesi için son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Burak Özdemir Dubai’nin en işlek caddeleri üzerinde yer alan şubesinde incelemelerde bulundu.

KASIM AYINDA AÇILIYOR

CZN Burak, “Dubai’de şubemiz hayırlısı ile Kasım ayında açılıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız genel itibariyle Türk, Umarım çok güzel işlere imza atacağız’ diye konuştu