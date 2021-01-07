Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyunculardan biri olan Larin, 15 lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, oynadığı 18 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.
Ligde 10 golü bulunan Larin, Avrupa ve kupa mücadelesinde ise fileleri birer kez sarstı.
2 SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ
Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olan Larin, şimdiden önceki sezonları geçmeyi başardı. Bu sezon 18 karşılaşmada 12 gole ulaşan Larin, geride kalan 2 sezonda çıktığı 26 maçta 8 kez gol sevinci yaşayabilmişti. Siyah-beyazlı formayla 2017-2018 sezonunda sadece 4 lig maçında şans bulabilen Kanadalı oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, 2018-2019'da ise 12 lig maçında bir ve 10 Avrupa kupası mücadelesinde 3 gol atabilmişti.
SERGEN YALÇIN İLE KENDİNİ BULDU
Beşiktaş'ta iki sezonda ortaya koyduğu performanstan dolayı eleştirilen Larin, geçen sezon ise Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralandı. Zaman zaman gönderilecekler listesinde adı geçen Larin, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiledi.
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, DAHA ETKİLİ OLDU
Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın sahadaki görev yerini değiştirmesiyle daha etkili performans sergilemeyi başardı. Bu sezon 7 maçta forvette görev alan Larin, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atabildi. Larin, sol kanatta oynadığı 9 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada sağ kanatta görev yapan Larin, bu maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
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