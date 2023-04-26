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Beşiktaş'ta bulunan Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve yönetim kurulu üyeleri, ligin isim sponsoru olan CW Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan ve lige destek veren şehirlerden birçok belediye başkanı katıldı.

Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle 20-21 Mayıs'ta ilk sezonu başlayacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri'yle devam edecek ve şampiyon, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacak. Ligde ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı elde edecek. Toplantıda, Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nin bu yıl itibarıyla Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri olarak gerçekleştirileceği açıklandı. TARIK SARVAN: ATA SPORUMUZA DESTEK OLMAYI KENDİMİZE GÖREV BİLDİK Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne isim sponsoru olan CW Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, yaptığı konuşmada, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in bu işin öncüsü olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir bir yapıda bunun taşınması için burada yer almamızdan dolayı gururluyum. Tarihi 700 yıl geriye kadar giden ata sporumuza destek olmayı kendimize görev bildik. Bu ligin isim sponsoru olmanın onurunu yaşıyoruz. Yağlı güreş, milletimizin karakteri gibi yiğitlik, mertlik ve zekadan beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırkpınar'a vurgu yaptı. Kırkpınar'ın dualı çayırına çıkmanın her pehlivanın hayali, hedefi, ideali olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları söyledi: "Ama her isteyen, Kırkpınar'ın altın çayırına çıkmamalıdır. Bütün pehlivanlar Kırkpınar'a ter akıtarak, emek vererek çıksın. Bu iş bu kadar laçkalaşırsa, bu işi büyütemeyiz. Kurallı olması, disiplinli olması, geleneksellikten vazgeçmek değil, tam aksine bunu ileriye sağlam taşıyabilmektir. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulması bu anlamda bir milattır. Bunu yapacağını söylediğinde açıkçası inanmamıştım. Ama bunu başardı. Bizim düşüncemizi aldı, lig haline getirdi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak arkasındayız." İBRAHİM TÜRKİŞ: 2024 YILINDA BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ, GELENEKSEL YAPISIYLA GERÇEKLEŞECEK Toplantıda son söz alan isim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş oldu. Federasyon olarak yalnızca yağlı güreşten ibaret olmadıklarını dile getiren Türkiş, buna karşın yağlı güreşin popülaritesinden dolayı buraya yoğunlaşmak zorunda olduklarını açıkladı.

Bu ligi gerçekleştirmek için birçok sebep olduğunu da söyleyen İbrahim Türkiş, "Belediye başkanlarıyla daha önce yaptığımız görüşmede, 'Mevcut şartlar devam ederse, biz artık destek olamayız. Buna bir formül bulun. Yoksa desteğimizi başka yerlere kaydıralım.' dediler. Yeni formata geçeceğimizi ve bunu bütün Türkiye'ye duyuracağımızı söyledim. Kırkpınar'da güreşçi sayısından dolayı güreşi izleyemiyorduk. Geçen sene 2 bin 500 pehlivan katıldı. Bunu bir düzenlemeye almamız gerekiyordu. Biz bu ligi, yağlı güreşi Balkanlara, Avrupa'ya ve bütün dünyaya yaymak için kurduk." ifadelerini kullandı. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk sezonunda mutlaka eksiklerin olacağını, bunları da görerek düzelteceklerini vurgulayan İbrahim Türkiş, ligde ödül sisteminin uygulanacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Minik, teşvik, tozkoparan, ayak ve deste boylarında yolluk ödemesi zorunlu hale geldi. Küçük orta, büyük orta ve baş altı için de farklı yolluk ödemeleri olacak. Güreşlerdeki para ödülü sistemi de performansı artıracak. Güreşlerde son 64'e kalan güreşçiler para ödülü kazanacak. Son 64 turundan sonra final turuna kadar para ödülü katlanarak artacak. Kazanan pehlivanların antrenörleri de para ödülü alacak. Bu sayede pehlivanların hedefi de yükselecek. Ligde gerçekleşen güreşler, aynı zamanda boy atlama güreşleri olacak. İlk 24'e giren pehlivanlarımız doğrudan Kırkpınar'a gidecek. Sezon içinde sakatlık, hastalık, şanssızlık olabilir. Yine Edirne'de Kırkpınar'dan 3 gün önce, bir ön eleme yapıp, buradan 8 kişi daha alarak, 32'ye tamamlayacağız. 32 kişiyi 4 torbaya ayırıp, birbirleriyle eşleştirmeyi düşünüyoruz. Yani normal ligde önemli olan ilk 8'de kalmak olacak. 2024 yılında başpehlivanlık güreşleri, puanlama sistemi olmadan geleneksel yapısıyla gerçekleştirilecek. En geç 5 yıl içinde de yağlı güreş tüm dünyaya yayılacak."

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