Kedinin evlerindeki ilk gününü anlatan çift, "Vincent'ı yeni evine getirdiğimiz gün, birçok insanın ona baktığını fark ettim. Uzun gövdesi ve büyük kafası kesinlikle benzersiz görünüyordu. Herkesin fark ettiği şey, her şeyden önce görünümüydü. Birçok kişi onun bir insana benzediğini söyledi" dedi.