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Curry'den kötü haber: 2 hafta daha yok

NBA'de Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, parkelerden en az 2 hafta daha uzak kalacak

Giriş: 25.12.2022 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Curry'den kötü haber: 2 hafta daha yok
AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 14 Aralık'tan beri sahalardan uzak kalmasına yol açan sakatlığı yüzünden en az 2 hafta daha oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sol omzundaki kısmi çıkık sonrası 4 maç kaçıran Curry'nin sağlığının iyiye gittiği ve durumunun 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 30 sayı, 6,8 asist, 6,6 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

Son şampiyon Warriors, 15 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

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