Bugün saat 18.45'te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR'ı da Abdullah K. Hendeal olacak.

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