Cüneyt Arkın'ın Twitter isyanı: Hem reddedip hem niye üzülüyorsunuz? - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatında kesitler yayınlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son paylaşımıyla gündem oldu.

Arkın, 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca kendisine gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak sitem etti.

83 yaşındaki ünlü oyuncu, "Mavi tik' başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.