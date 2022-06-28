KAAN ARKIN KİMDİR?

Kaan Cüreklibatır 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Kaan Polat Cüreklibatur olan Kaan Cüreklibatır babasına olan benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Oyuncu Murat Arkın ise ağabeyidir.

Kaan Cüreklibatır Aslı Cüreklibatur ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Sarp ve Zeynep adlı iki çocukları olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi iletişim mezunu olan Kaan Cüreklibatır, spor okulu açarak yurtdışında çocuklara özel bir çocuk gelişim programını Türkiye’ye getirmiştir.