Cüneyt Arkın, rol aldığı 'Pera Müzikali' ile ilgili görüşlerini dile getirdi; "Canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben"

Cüneyt Arkın, Müjdat Gezen tarafından sahnelenen 'Pera Müzikali'nde rol almaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Arkın, müzikalde rol aldığı için duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi; "Sinemada görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada canlı çıkıyorsun. Canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl güzel. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl güzel. Türk insanı, dünyada en güzel bakan insan. Öyle güzel bakıyor ki. İşte söyledim ya, ben çok seviniyor, mutlu oluyorum. Seyircinin, gözlerinden akıyor o minnet duygusu. Bir manada da bağlılığı, vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak gibi, nehir gibi akıyor. Adam yürüyemiyor ama ayağa kalkıp alkışlıyor. Bu bir asalettir."

Cüneyt Arkın, Müjdat Gezen hakkında ise şunları söyledi; "Müjdat Gezen'in karakteri, kişiliği ekibe yansımış. Güleç, neşeli, saygılı ve işe düşkün. Çok alçak gönüllü. Sanat merkezinde gençlere eğitim veriyor, lafını etmiyor. Yaşlılar orada yatıp kalkıyor. Müjdat karınlarını doyuruyor, lafını etmiyor. Son derece alçak gönüllü ve önemli bir adam. Allah ömür versin."