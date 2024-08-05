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        Haberler Gündem Güncel Çumra'da halk ekmek satışı başlıyor | Son dakika haberleri

        Çumra'da halk ekmek satış noktaları hizmete giriyor

        Konya'nın Çumra Belediyesi, yarından itibaren halk ekmek satışına başlayacak. Başkan Mehmet Aydın, "Kaliteli ve ucuz ekmeği vatandaşımızın sofralarında buluşturacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:39
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        Çumra'da halk ekmek satışı başlıyor
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        Çumra Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeğe uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlamak amacıyla halk ekmek satış noktaları açıyor.

        FİYATI DA AÇIKLANDI

        Çumra Altınpark ve Bardakçı İş Merkezi'nde yer alacak halk ekmek satış noktaları, 6 Ağustos Salı günü, 08.00-12.00 arası ekmek satışına başlayacak. Ekmekler 7 liradan satışa sunulacak.

        "KALİTELİ VE UCUZ EKMEK"

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, herkesin temel gıda ihtiyacı ekmeği uygun fiyatla alabilmesine yardımcı olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kaliteli ve ucuz ekmeği vatandaşımızın sofralarında buluşturacağız. Çumra halk ekmek, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #yerel haberler
        #Çumra
        #Konya
        #halk ekmek
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