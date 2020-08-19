Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'dan gece saatlerinde acı haber gedil. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Halit Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

BAKAN KOCA'DAN OFLAZ İÇİN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Halit Oflaz'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz'ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadesini kullandı.

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1 Nisan 1975 Çumra Büyükaşlama köyünde doğdu. KPSS (DMS) sınavını kazanarak merkezi atama ile 15 Aralık 2000 tarihinde Çumra Yenisu Belediyesi'ne atandı.

Çumra Yenisu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004 - 2009 yılları arasında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2009-2010 yıllarında Antalya Belek Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010 - 2019 yılları arasında Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yaparken ; 12 Kasım 2018 tarihinde Ak Parti Çumra Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden istifa etti.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhur ittifakı Çumra Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2019 seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 27 bin oy alarak %68'lik bir oran ile Çumra Belediye Başkanı seçildi.

Lisans Kamu Yönetimi ve ön lisans Yerel Yönetimler Mezunu olan OFLAZ, 4 kız çocuğu babasıdır.

Vergi konularında çeşitli makaleleri ve eseri bulunan Halit OFLAZ Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyeliği ve Çatalhöyük Çumra Belediyespor Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.