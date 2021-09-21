Cumnurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde iki liderle görüştü

İki liderle ayrı ayrı yapılan ve Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeler, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.