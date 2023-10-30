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        Haberler Yaşam Cumhuriyetin 100. yılında Paris’ten İstanbul’a yürüme hayalini gerçekleştirdi

        Cumhuriyetin 100. yılında Paris’ten İstanbul’a yürüme hayalini gerçekleştirdi

        Fransa'da yaşayan danışman Murat Etemoğlu, çocukluk hayali olan ve annesinin ölümünden sonra daha çok düşündüğü Paris'ten İstanbul'a yürüme hayalini gerçekleştirdi. 4 ayda 3 bin 500 kilometre yürüyen Etemoğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında İstanbul'a geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:44
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        Paris'ten İstanbul'a yürüdü!
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        Fransa’da yaşayan 39 yaşındaki danışman Murat Etemoğlu, çocukluk hayali olan Paris’ten İstanbul’a yürüme projesini annesi Nahide Etemoğlu’nu koronadan kaybettikten sonra hayata geçirmeye karar verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        4 AYDA 17 KİLO VERDİ

        1 Temmuz’da Paris’ten yola çıkan Etemoğlu, 19 Ekim’de Türkiye’ye giriş yaptı.

        4 ayda 11 ülkeden geçen Etemoğlu, çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için çöp de topladı.

        3 bin 500 kilometre mesafeyi yürüyen Etemoğlu, 17 kilo verdi. Genç adam, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde İstanbul'a geldi.

        Yolculuğunu Cumhuriyet'in 100’üncü yılında sonlandırdığını ifade Etemoğlu, “29 Ekim 2023’te Cumhuriyet'imizin 100’üncü yıl dönümünde bu yolculuğu tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu muhteşem macerada yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu maceranın baş mimarı hayatını kaybeden annemdi. Yolculuğum esnasında anneme olan saygımı ve sevgimi ifade etmenin yanı sıra barışa ve doğaya katkı bulunmaya çalıştım” dedi.

        “AİLEMİN YANINA GİDECEĞİM”

        Yarın annesinin Yalova’da bulunan mezarına gideceğini söyleyen Etemoğlu, “Bu yolculuk sadece bir yürüyüşten ibaret değil. Bir taraftan içim buruk sözün bittiği yerdeyiz. Bölünmüşlük ve çatışmanın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Biz millet olarak hep barış ve yardımlaşmaktan yana olduk. Barış adına elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam etmeliyiz, devam edeceğiz. Yolculuğum Paris’ten başladı. 11 ülkeyi gezerek Türkiye’ye vardım, doğduğum topraklara geldim. Dolayısıyla çok mutluyum, bu süre zarfında 17 kilo verdim. Ailemin yanına gideceğim, yarın annemin mezarını ziyaret edeceğim. Çok mutluyum, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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        #Paris’ten İstanbul’a yürüyüş
        #Cumhuriyet
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