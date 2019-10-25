25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasını kınayan bir karar tasarısı sundu.
Senato Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham tarafından sunulan tasarıya Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell da dahil olmak üzere 44 senatörün destek verdiği belirtildi.
Demokrat Temsilciler Meclisi vekillerine, açılan azil soruşturmasının önce meclis genel kurulunda oylanması çağrısı yapılan tasarıda, ayrıca Trump'a kendisini suçlayanlara karşı çalışma yapmak için yeterli zaman verilmesi ve Cumhuriyetçi vekillerin konuya ilişkin kendi tanıklarını çağırmasına fırsat tanınması gerektiği vurgulandı.
Senato Genel Kurulunda oylanması beklenen söz konusu tasarının geçmesi durumunda, Trump'a anayasal koruma sağlanacak ve Demokrat vekiller tarafından açılan azil soruşturmasının oylamaya gitmesi gerekecek.
SENATÖR GRAHAM'DEN TEPKİ
AA'nın haberine göre; Senatör Graham, tasarıyı sunmasının ardından basın açıklaması düzenleyerek, Temsilciler Meclisinde açılan azil soruşturmasına tepki gösterdi.
Söz konusu soruşturmayı "gizli faaliyet ve dolandırıcılık" olarak tanımlayan Graham, "Bugün Temsilciler Meclisinde yapılan bu faaliyetin gelecekteki bütün başkanlara tehlike oluşturacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.
DEMOKRATLARIN GİZLİ TOPLANTISINA TEPKİ SÜRÜYOR
Temsilciler Meclisi vekilleri ve eski demokrat yetkililerin, hafta içi Kongrede "Trump'ın Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky'e 2020 başkanlık aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'in yargılanması karşılığında yardım etmek sözü verdiği" iddiasıyla azil işlemi için gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Toplantı esnasında salonu basan Cumhuriyetçi vekiller salona alınmamıştı.
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