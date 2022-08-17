Cumhuriyetçi Parti'de Trump’a karşı mücadelenin sembol ismi Liz Cheney ön seçimi kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleri içinde eski başkan Donald Trump'ın en ateşli siyasi hasmı olan Liz Cheney, partisinin Wyoming eyaleti temsilciliği için yapılan ön seçimi kaybetti.
Cumhuriyetçiler, Wyoming eyaletinin Temsilciler Meclisi adaylığına Trump'ın desteklediği, siyasette daha yeni bir isim olan Harriet Hageman'ı seçti.
56 yaşındaki Liz Cheney, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de Trump'ın iktidarı bırakmamaya yönelik çabalarını soruşturan komisyona katılmaya gönüllü olan iki üyesinden biriydi.
Üç dönemdir Kongre üyeliğine seçilen Cheney, bir zamanlar Cumhuriyetçilerin yükselen yıldızı olarak görülüyordu.
Taraftarlarının geçen yıl Ocak ayında seçimi kaybettiklerini kabul etmeyerek Kongre binasına saldırmalarından sonra Donald Trump için azil süreci başlatılmasını destekleyen 10 Cumhuriyetçi politikacının tümü, tamamen yok etmeye yönelik intikam kampanyalarına hedef oldular.
Şu ana kadar bunlardan dördü politikayı bıraktı ve şimdi de dördü daha Wyoming, Washington, Michigan ve South Carolina ön seçimlerinde, yerlerini Trump destekli adaylara bıraktılar. Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in de kızı olan Liz Cheney de bu dört isimdenTrumpçıların devirdiği sonuncu politikacı oldu.
Trump'ı eleştirenlerden sadece ikisi 6 Kasım'daki ara seçimlerde aday olarak yerini korumayı başardı.
Diğer yandan siyasete yeniden dönmek için fırsat bekleyen Cumhuriyetçi politikacı Sarah Palin de Alaska'dan Temsilciler Meclisi üyeliği için aday adaylığı yarışına girdi.
58 yaşındaki Palin 2008 yılında Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın başkan yardımcılığı için mücadele etmişti ve şu anda da Trump'ın desteğine sahip.
Bu yıl Alaska eyaletinde Cumhuriyetçiler adaylarını belirleme yöntemini değiştirdi. Yeni yönteme göre en çok oyu alan dört aday da seçime giriyor. Eyaletteki senatör aday adayları arasında ise Trump karşıtı 65 yaşındaki Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski de var. Rakiplerinden biri Trump'ın desteğini alan 42 yaşındaki Kelly Tshibaka olacak.
Liz Cheney'in Kongre adaylığını kaybettiği Wyoming eyaletinde 2020 yılında seçmenlerin yüzde 70'i Trump'a oy vermişti.
Kamuoyu yoklamaları adaylık yarışında başından beri, Trump'ın kaybettiği son seçimin hileli olduğunu savunan Harriet Hageman'ı açık farkla önde gösteriyordu.
Nitekim Salı gün yapılan adaylık seçiminde resmi sonuçlar açıklanmamış olsa da Hageman'ın yüzde 30'dan fazla farkla önde olduğu anlaşılıyor ve sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra televizyon kanalları Hageman'ın zaferini ilan etti.
Yenilgiyi kabullenen Cheney, konuşmasında Trump'ı eleştirmeyi sürdüreceğini açıkça ifade etti ve 2024'de Kongre'ye geri dönebileceğini ima etti.
Cheney "Geçen yıl (Kongre'ye saldırı düzenlenen) 6 Ocak gününden beri Donald Trump'ın yeniden başkanlık makamına yaklaşamaması için her şeyi yapacağımı söylüyorum" dedi.
Eğer Trump'un sahte iddialarını tekrarlayıp Joe Biden'in 2020 seçimini kazanmadığını iddia etseydi, bu seçimi de kolayca kazanacağını söyleyen Cheney "Bu yolu seçemezdim ve seçmedim" diye konuştu.
Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Harriet Hageman'ı tebrik etti.
Trump, "Liz Cheney, kendinden, yaptıklarından ve başkalarına yönelttiği hakaret dolu, kibirli sözlerden ve faaliyetlerden dolayı utanç duymalı. Nihayet siyasetin derin unutulanlar dünyasında yok olabilir. Orada buradakinden daha mutlu olacağından da eminim" yazdı.
Hageman ise zaferi Trump'ın desteği sayesinde kazandığını söyledi ve "Bizi temsil etmeyenlerin temsilcimiz olmasına artık göz yummayacağız" diye konuştu.
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Cumhuriyetçi Parti'de Trump’a karşı mücadelenin sembol ismi Liz Cheney ön seçimi kaybetti/cumhuriyetci-parti-de-trumpa-karsi-mucadelenin-sembol-ismi-liz-cheney-on-secimi-kaybetti-3512996
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