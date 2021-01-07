ABD´nin başkenti Washington DC´de dün ABD Başkanı Donald Trump´ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının etkisi hala devam ediyor. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence´e çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump´ın görevden alınmasını talep etti.
Kinzinger, "Anayasanın 25´inci maddesinin yürürlüğe girmesini demokrasimiz için talep ediyorum. Trump, destekçilerinden oluşan bir kalabalığı Kongre Binası'na göndererek Amerikan halkını koruma görevinden vazgeçti" dedi. Kinzinger'ın Trump'ın görevden alınmasını talep eden ilk Cumhuriyetçi Kongre üyesi olduğu ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmesi ve ülkenin kaosa sürüklenmesinin ardından ABD medyasından ABC News'te yer alan haberde, bazı kabine üyelerinin mevcut Başkanı Donald Trump'ı anayasanın 25. maddesini devreye sokarak, görevden almayı düşündüğü ifade edilmişti.
ANAYASANIN 25´İNCİ MADDESİ NEDİR?
ABD Anayasası´nın 25´inci maddesinde ABD başkanının kabinesi ya da Kongre´ye başkanın görevini yerine getirmediği durumlarda müdahale etme yetkisi veriyor. Bu kapsamda başkan yardımcısı ve diğer yetkililer, başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceği ifade ediliyor. Başkan yardımcısı, görevi başkan vekili olarak devralabiliyor.
SENATODAKİ DEMOKRATLARIN LİDERİ DE TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer de, dünkü Kongre baskınının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için çağrıda bulundu.
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün ABD Kongresinde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı." ifadesini kullandı.
Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Schumer, "Trump'ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Ek Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump'ı azletmek için toplanmalıdır." çağrısını yaptı.
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