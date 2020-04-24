Cumhuriyet Üniversitesi online ramazan programları düzenleyecek

AA

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının İslam alemi için çok önemli olduğunu belirtti.

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının ve daha nice güzel hasletin bu ayda insanlığı kuşattığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ay bütün kötü eylemlerden arınmak için de bir fırsattır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu ramazan, kardeşlik duygularının had safhaya çıktığı bir ay olarak başkalarına karşı sorumluluklarımızın bilincine daha çok vardığımız aydır. Birlikte yaşamanın gereği olarak sadece kendimizi düşünmeden başkalarını da gözeterek yaşamak, onların haklarına saygılı olmak, insani ve İslami görevlerimiz arasında yer alır."

Yıldız, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınan önemlere uyulması gerektiğini vurguladı. Ramazanda da salgına karşı devletin aldığı tedbirlere uyulması gereğine işaret eden Yıldız, temizliğe azami derecede dikkat edilmesinin ve elden geldiğince evde kalmanın önemine işaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla ilahiyat fakültesinde görevli akademisyenlerce özel sohbet ve hatim programları hazırlandığını dile getiren Yıldız, "Öğretim üyelerimiz 'ramazan hatmi, bir ayet bir yorum' başlıklarından oluşan sohbetler yapacaklar. Bu programlar ramazan ayı boyunca her gün saat 12.00'de üniversitemizin Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." ifadelerini kullandı.