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Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu

Amasya'da acı bir olay meydana geldi. Kentin Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu

Giriş: 01.01.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Amasya'da Cumhuriyet savcısı, evinde ölü bulundu -Güncel haberler
Cumhuriyet savcısı, evinde ölü bulundu
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AA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

AA'da yer alan habere göre, uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atabaş'ın hasta olduğu ifade edilerek, "Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Savcı Atabaş'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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