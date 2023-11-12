Norm Ender, günde 170 bin kez 'Parladı'

Norm Ender, günde 170 bin kez 'Parladı'

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29 Ekim'de başlayan Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamaları yıl boyunca sürecek. Kültür - sanat adına gerçekleştirilen kutlamalardan biri de 100'üncü yıl marşları...

Peki, en çok hangi marş dinlendi / hangi marşın klibi izlendi?

* 'Cumhuriyet Marşları'nın kliplerinin izlenme sayısı; yayınlandıkları günden, haberi yayına hazırladığımız 11 Kasım saat 22.30'a kadar olan süreyi kapsıyor...

KENAN DOĞULU Söz - Müzik... Kenan Doğulu Yayınlanma Tarihi... 27 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 590 bin Günlük Ortalama Sayısı... 36 bin 875 REKLAM

EROL EVGİN Söz... Dr. Selma Çuhacı Müzik... Erol Evgin Yayınlanma Tarihi... 28 Nisan 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 436 bin Günlük Ortalama Sayısı... 2 bin 202 REKLAM

FAZIL SAY Söz... Ayten Mutlu Müzik... Fazıl Say Yayınlanma Tarihi... 23 Nisan 2023 (İki ayrı versiyon) Toplam İzlenme Sayısı… 1 milyon 510 bin Günlük Ortalama Sayısı... 7 bin 438

TARKAN Söz - Müzik... Tarkan Yayınlanma Tarihi... 24 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 2 milyon 240 bin Günlük Ortalama Sayısı... 117 bin 894 REKLAM

EGE Söz - Müzik... Ege Yayınlanma Tarihi... 20 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 853 bin Günlük Ortalama Sayısı... 37 bin 86

ATAOL BEHRAMOĞLU Söz... Ataol Behramoğlu Müzik... Erhan Doğan Yayınlanma Tarihi... 1 Şubat 2023 (İki ayrı versiyon) Toplam İzlenme Sayısı… 51 bin Günlük Ortalama Sayısı... 179 REKLAM

SONER ARICA Söz - Müzik... Soner Arıca Yayınlanma Tarihi... 21 Nisan 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 1 milyon 44 bin Günlük Ortalama Sayısı... 27 bin 43 REKLAM

TURAN MANAFZADE Söz - Müzik... Turan Manafzade Yayınlanma Tarihi... 21 Ekim (İki ayrı versiyon) Toplam İzlenme Sayısı… 389 bin Günlük Ortalama Sayısı... 17 bin 681 link#https://www.youtube.com/embed/F2CkTdcw9dA?si=fkihhYMglDxBgIDr#youtube#pull-left#

AYŞEDENİZ GÖKÇİN Söz - Müzik... Ayşe Deniz Gökçin Yayınlanma Tarihi... 12 Ekim 2023 (İki ayrı versiyon) Toplam İzlenme Sayısı… 4 bin 750 Günlük Ortalama Sayısı... 158

ERKİN ARSLAN Söz - Müzik... Erkin Arslan Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 370 bin Günlük Ortalama Sayısı... 20 bin 555 REKLAM

AYSUN KOCATEPE - ALİ KOCATEPE Söz - Müzik... Aysun Kocatepe - Ali Kocatepe Yayınlanma Tarihi... 23 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 27 bin Günlük Ortalama Sayısı... Bin 350 REKLAM

NORM ENDER Söz - Müzik... Norm Ender Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023 (İki ayrı versiyon) Toplam İzlenme Sayısı… 3 milyon 60 bin Günlük Ortalama Sayısı... 170 bin REKLAM

KIRAÇ Söz - Müzik... Sedat Kunduracı Yayınlanma Tarihi... 19 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 982 bin Günlük Ortalama Sayısı... 40 bin 916 Söz - Müzik... Ali Tufan Kıraç Yayınlanma Tarihi... 25 Ekim 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 850 bin Günlük Ortalama Sayısı... 47 bin 222 * Kıraç'ın iki ayrı marşı bulunuyor. İki marşın kliplerinin toplam izlenme sayısı; 1 milyon 832 bin. REKLAM

ORHAN KOYUNCU Söz - Müzik... Orhan Koyuncu Yayınlanma Tarihi... 30 Ağustos 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 513 bin Günlük Ortalama Sayısı... 6 bin 932

PAUL DWYER Söz... Ali Murat Kalburcu Müzik... Paul Dwyer Yayınlanma Tarihi... 16 Eylül 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 548 bin Günlük Ortalama Sayısı... 9 bin 614

ŞANSIN TÜZÜN Söz - Müzik... Şansın Tüzün Yayınlanma Tarihi... 21 Nisan 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 37 bin Günlük Ortalama Sayısı... 180

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLEİLKER KÖMÜRCÜ Söz - Müzik... İlker Kömürcü Yayınlanma Tarihi... 30 Ağustos 2023 Toplam İzlenme Sayısı… 742 bin Günlük Ortalama Sayısı... 10 bin 27