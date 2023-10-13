Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kadın bayi

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Beko, kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak üzere 2019 yılında başlattığı Beko 100 Kadın Bayi Projesi’nde ilk hedefine ulaştı. Beko’nun 100 kadın bayisi Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak Ankara’da düzenlenen 3. Beko Kadın Bayi Zirvesi’nde bir araya geldi. Bayiler, Arçelik ve Beko yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

CAN DİNÇER: BAYİLERİMİZ DÜNYA KADINLARINA İLHAM VERİYOR

Zirve kapsamında bayilere seslenen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Özellikle Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayatın şekillenmesinde bayilerin önemli rolü var. Projeye başladığımızda satış teşkilatımızın belkemiğini oluşturan bayi ekosisteminde kadın oranımız %1’in altındaydı. 4 yıl içinde bu oranı %10’a yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kadın bayi hedefimize ulaşmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün 102 kadın bayimizin, 117 mağazası bulunuyor. Koç Holding öncülüğünde destekçisi olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Platformu taahhütlerimiz arasında Beko bayileri arasındaki kadın oranını 2026’ya kadar %25’e yükseltmek de bulunuyor. Bayilerimiz böyle bir taahhüdün parçası olarak dünya kadınlarına da ilham veriyor” dedi.

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BAYİLERDEKİ KADIN İSTİHDAMINI DA ARTIRIYOR

Bayilerin, yarattıkları ekonomik değer ve istihdamla ekonomiye önemli katkı sağladığına dikkat çeken Can Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Böyle bir yapıda daha fazla kadının yer alması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda çok önemli bir adım. Halihazırda kadın bayilerin sağladığı istihdamın yarısından fazlasını yine kadınlar oluşturuyor. Böylece proje bayilerdeki kadın istihdamını da arttırıyor. Kadınlar birbirlerine rol model olarak da başarıyı birlikte büyütüyor, çarpan etkisiyle güçlü bir dönüşüm yarattığımıza inanıyorum. Mesleğin cinsiyeti olmaz diyoruz, nihai hedefimiz ekosistemimizdeki kadın oranını bayi kadın şeklinde bir ifadeyi kullanmamıza gerek kalmayacak seviyelere taşımak.”

SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇEN KADINLAR

Etkinlik kapsamında UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı ve Yazar-Girişimci Şermin Yaşar’ın katılımıyla Sınırların Ötesine Geçen Kadınlar Paneli düzenlendi. Zeliha Ünaldı, Nesiller Boyu Eşitlik Platformu ve Eylem Koalisyonu’nun hedeflerinden söz ederek, şunları söyledi: “BM Kadın Birimi (UN Women), Nesiller Boyu Eşitlik Forumu altında, toplumsal cinsiyet eşitliğine gidilen yolda, daha hızlı yol alabilmek için 6 kritik alanda küresel eylem koalisyonları oluşmasına aracılık etmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği için teknoloji ve inovasyon bu eylem koalisyonlarından birisidir ve giderek dijitalleşen dünyamızda eşitlik için kilit öneme sahiptir. Koç Holding’in liderlik ettiği bu koalisyon, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla teknoloji ve inovasyon alanında dönüştürücü müdahaleler ve somut projeler üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede, Beko’nun uygulamakta olduğu “Kadının İşi, Gücü Projesi” kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve teknoloji alanında da potansiyellerinin görünür kılınması açısından örnek bir girişimdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için bu çabaları hep birlikte hızlandırmak ve daha geniş kapsamlı bir etki yaratmak için dayanışma içerisinde olmalıyız.”

Ankara’da, Kelime Müzesi’nin ardından, yakın bir zamanda Anne Müzesi’ni açmak için çalışmalarına devam eden yazar- girişimci Şermin Yaşar ise girişimcilik üzerine konuşurken: “Benim gördüğüm, çocukların nasihatten çok iyi örneklere ihtiyacı var. Bir kadın, anne ve bir kız çocuğu olarak elimden geldiğince hayallerimi gerçekleştirmeye, yapabileceklerimi sürekli artırmaya ve iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ben de bir esnaf torunuyum. Bu sebeple öykülerimde de hep esnaf hikayeleri vardı. Örneğin bugün 700 bin baskı yapmış olan Dedemin Bakkalı çok sevilen bir kitap. Kitabımın kahramanı hayalleri olan ve onları gerçekleştirmeye çalışan bakkal çırağı bir kız çocuğu. Hikayelerimde cinsiyetçi kalıplara sığmayan, kendilerini bununla sınırlamayan kahramanlar var” dedi.

Beko bayileri Aysel Kahvecioğlu, Ebru Akan ve Çiğdem Karadağ Soba’nın da ilham veren öykülerini paylaştıkları zirvede, çeşitli kategorilerde başarılı olan bayilere de ödülleri takdim edildi.

10 BİNDEN FAZLA BAŞVURU YAPILDI

Beko’nun girişimci kadınlara destek vermek üzere 2019 yılında başlattığı proje, bugüne kadar büyük ilgi gördü ve 10 binden fazla başvuru aldı. Başvurular öncelikle bölgedeki bayi ihtiyacına bakılarak değerlendiriliyor ve sektör deneyimi aranmıyor. Proje kapsamında kadın girişimciler, mağaza keşif ve altyapısından başlayarak, mentorluk ve eğitime, satış ve pazarlamadan, depolamaya kadar birçok teşvik ve destekten yararlanıyor. Kira desteği, 2 yıl süreli ilave prim desteği, reklam ve tanıtım alanında desteklerden yararlanan bayiler, Yeni Nesil Liderlik eğitimi de alıyorlar. Proje kapsamında 2023 yılında bayi ve çalışanlarından oluşan 372 kişiye yüz yüze ve online eğitimler verildi.