Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler! İşte İletişim Başkanlığı 29 Ekim etkinlikleri ve ücretsiz konserler
Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100.Yıl Marşı yankılanacak. İşte 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı 100.yıl etkinlikleri ve ücretsiz konserler...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlanacağının duyurdu. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan kutlamalar için konser ve etkinliklerin takvimi belli oldu. İşte 29 Ekim ücretsiz konserler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler...
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN 100. YIL ÖZEL ETKİNLİKLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.
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100.YIL İÇERİKLERİ DEV EKRANLARDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK
İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.
Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.
İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.
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100. YIL MARŞI YANKILANACAK!
Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.
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2023 DRON İLE HAVADA GÖRSEL ŞOV
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.
29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.
Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.
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CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ İSTANBUL KONSLERİ
Manuş Baba
26 Ekim Perşembe
Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar
Volkan Konak
27 Ekim Cuma
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Melike Şahin
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
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Gazapizm
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Madrigal
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Betül Demir
28 Ekim Cumartesi
Maçka Parkı, Şişli
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Şevval Sam – Ozan Doğulu
28 Ekim Cumartesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Nova Norda
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Ozbi
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri
29 Ekim Pazar
Müze Gazhane
Zülfü Livaneli
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Duman
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
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Mazhar Alanson
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Adamlar
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Edis
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
İskender Paydaş ve Orkestrası
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
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Zülfü Livaneli
29 Ekim Pazar
Caddebostan Etkinlik Alanı
Sıla
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark
29 Ekim Pazar
Sarıyer Merkez
Sertab Erener
29 Ekim Pazar
Ataşehir Bulvarı
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DİĞER İLLERDE CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETİZ KONSERLER
Pinhani
25 Ekim Çarşamba
Güney Yıldızı Stadyumu, Adana
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Melek Mosso
26 Ekim Perşembe
Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir
Pusula
27 Ekim Cuma
Mumcular Meydanı, Muğla
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Gülşen
27 Ekim Cuma
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir
Madrigal
27 Ekim Cuma
Adana, Ceyhan
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İrem Derici
29 Ekim Pazar
Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa
İmera
29 Ekim Pazar
Eynesil Meydanı, Giresun
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Ümit Besen & Pamela
28 Ekim Cumartesi
Cumhuriyet Meydanı, Burdur
- 17
Moğollar
28 Ekim Cumartesi
Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir
Madrigal
29 Ekim Pazar
Bursa Kestel Belediyesi
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Leman Sam
29 Ekim Pazar
Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya
Eypio
29 Ekim Pazar
Cumhuriyet Meydanı, Burdur
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Fatma Turgut
29 Ekim Pazar
Bursa Belediyesi
Tan Taşçı
29 Ekim Pazar
Çankaya Anıtpark, Ankara
Ece Seçkin
29 Ekim Pazar
Bodrum Belediye Meydanı, Muğla
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Pusula
29 Ekim Pazar
Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla
Köfn
29 Ekim Pazar
Tavas Belediyesi, Denizli
100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri
29 Ekim Pazar
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir