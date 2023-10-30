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        Haberler Gündem Cumhuriyet'in 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parası! 2023 Cumhuriyet 100. yıl hatıra parası satışa çıktı mı, nereden ve nasıl alınır?

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parası! Cumhuriyet 100. yıl hatıra parası satışa çıktı mı?

        Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tedavüle sunuldu. Atatürk rölyefi ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" logosunun yer aldığı Cumhuriyet 100. yıl hatıra parasının ön yüzünde ise görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefi yer aldı. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel "5 Türk lirası" hatıra parasına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:18
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        • 1

          Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na özel hatıra para basıldı. 100. Yıl hatıra paralarının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bugüne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri ile "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" ve "Türkiye Yüzyılı" logoları yer aldı. 100. yılına özel olarak tasarlanan paranın tedavüle sunulmasının ardından "Cumhuriyet 100. yıl hatıra parası satışa çıktı mı, nereden ve nasıl alınır?" araştırmaları hız kazandı. İşte Cumhuriyet 100. yıl hatıra parası satışına ilişkin merak edilenler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          CUMHURİYET'İN 100 YILINA ÖZEL HATIRA PARASI ÖZELLİKLERİ

          100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

          Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

        • 3

          ÖZEL OLARAK SATILACAK HATIRA PARASI DA TANITILDI

          Tedavüle sokulacak 5 TL'lik hatıra parasının dışında Darphane tarafından satılacak olan hatıra parası da tanıtıldı.

          Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

          "100. Yıl hatıra paramızın ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanımızın rölyefleri ile birlikte “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” ve ‘’Türkiye Yüzyılı’’ logoları kullanılmıştır.

        • 4

          Paranın diğer yüzünde; fon olarak geometrik dokuyla çalışılmış Atatürk rölyefi bulunmaktadır. Ön planda ise tekrarlı şekilde "100" sayıları ve "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" logosu vardır. Bu "100" sayıları içinde Cumhuriyetimizin ilanından günümüze kadar her alanda yapılan yeniliklerin bir kaçına vurgu yapılmıştır.

          Savunma sanayimizin ülkemize kattığı "Hürkuş" ve "Hürjet"; ulaştırma alanımızda "Yüksek Hızlı Tren", "TOGG" ve "1915 Çanakkale Köprüsü"; İslamiyetin simgesi "Çamlıca Camii"; geçmişten günümüzdeki tarımsal yeniliklerimizi anlatan "Traktör kullanan Atatürk" ve günümüz modern tarımını anlatan "biçer döver"; Cumhuriyet devrimleriyle kadınlarımıza tanınan "Seçme ve seçilme hakkı" ve "kadınlarımızın spordaki başarısı"; Cumhuriyet’in kuruluşunda rol alan "Türk milleti" ve Cumhuriyetimizin ve demokrasinin savunulmasına sembol olmuş "Bayrak tutan Türk Milletimiz'in olduğu rölyef; bilim insanlarımızdan "Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu" ve "Prof. Dr. Aziz Sancar" rölyefleri kullanılmıştır. Ayrıca kırmızı mine ile çalışılmış "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı" logosu kullanılmıştır.

        • 5

          100. YIL CUMHURİYETİNE ÖZEL HATIRA PARA NASIL, NEREDEN ALINIR?

          Basılan hatıra paralar 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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