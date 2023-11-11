Cumhuriyet Halk Partisi MYK belli oldu! CHP MYK üyeleri kimler oldu?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 38'inci Olağan Kurultay sonrası ilk kez toplandı. CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanan yeni Parti Meclisi (PM) parti genel merkezinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. Peki, "CHP MYK üyeleri kimler oldu, Merkez Yönetim Kurulu'nda hangi isimlere yer verildi?" İşte CHP'nin A Takımı listesi...
- 1
Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği toplantıda, CHP'nin A Takımı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklandı. Peki, "CHP MYK üyeleri kimler oldu, Merkez Yönetim Kurulu'nda hangi isimlere yer verildi?" İşte CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosu...
- 2
MYK ÜYELERİ KİMLER OLDU?
CHP'nin ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da belli oldu. Buna göre yeni MYK şu isimlerden oluştu:
Selin Sayek Böke Genel Sekreter
Gökçe Gökçen Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Taşcıer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İlhan Uzgel Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuz Yılmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat Genel Sayman
Burhanettin Bulut Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- 3
Yalçın Karatepe Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Koza Yardımcı Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yücel Parti Sözcüsü
Zeliha Aksaz Şahbaz Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gül Çiftçi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Adem Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan .Yardımcısı
Volkan Demir Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ensar Aytekin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
-
- 4
ÖNCE YDK BELLİ OLDU
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Turan Taşkın Özer YDK Başkanı, Ayça Akbek Şenay YDK Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır YDK Sekreteri oldu.
- 5