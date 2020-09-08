Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 97 yaşında

AA

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünün son günlerde riski artan, ivmelenen pandemi koşulları ve halkın sağlığına dönük endişeler nedeniyle güçlü önlemlerle gerçekleştirileceği bildirildi.

ANITKABİR ZİYARET EDİLECEK

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyetin, yarın sabah 09.30'da Anıtkabir'de CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partinin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacağı aktarıldı.

MİLLİ EGEMENLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Kılıçdaroğlu'nun, saat 11.30'da ise Milli Egemenliğin 100. yılı şerefine düzenlenen resim, şiir ve beste yarışmalarının ödül sahipleriyle internet ortamında bir araya geleceği vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun ödül sahipleriyle görüşmesinin sosyal medya ve televizyonlardan canlı yayınlanacağı da belirtildi.

PANDEMİ KOŞULLARI İÇİNDE KUTLANACAK

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe doğru olan mücadelesinin 97. yıl dönümünün pandemi koşullarına uygun biçimde büyük bir coşkuyla kutlanacağı" kaydedildi.