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        Haberler Yaşam Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak

        Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında Ankara dışında ilk ve tek Bakanlar Kurulu (İcra Vekilleri Heyeti) toplantısını yapıldığı Zaimağa Konağı, geçen yıl aslına uygun restore edilerek, ziyarete açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:54
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          Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi'nde Hacı Ali Ağa tarafından 1902 yılında inşa ettirilen 2 katlı Zaimağa Konağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında İcra Vekilleri Heyeti'nin (Bakanlar Kurulu) 24 Mart 1922'deki toplantısına ev sahipliği yaptı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Aradan geçen yıllarda atıl durumda olan konak, geçen yıl Sivrihisar Belediye Başkanlığı´nca aslına uygun restore edildi. Dönemin mimari özelliklerini taşıyan konağa Bakanlar Kurulu toplantısını canlandıran heykellerin yanı sıra Kurtuluş Savaşı dönemine ait eserler, işgal yıllarında kullanılan askeri malzemeler konularak ziyarete açıldı.

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          Zaimağa Konağı, dönemin mimarisini temsil etmesinin yanı sıra Cumhuriyet dönemine tanıklık etmesiyle biliniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında itilaf devletleri tarafından yapılan ateşkes teklifini görüşmek ve verilecek cevabı karara bağlamak üzere İcra Vekilleri Heyeti'ni 24 Mart 1922'de Zaimağa konağında toplayan Atatürk´ün burada önemli kararlar aldığı belirtiliyor.

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          "KONAĞI GELECEĞE TAŞIYABİLMEK, BİZE GURUR VERİYOR"

          Sivrihisar Belediye Başkanı Hamdi Yüzügüllü, konağın geçen yıl aslında uygun olarak restore edilerek ziyarete açıldığını söyledi. Tarihi öneme sahip konağın sürekli olarak ziyaretçilerle dolduğunu belirten Yüzügüllü, "Zaimağa Konağı, Kurtuluş Savaşı döneminde çok önemli bir rol oynadı ve o aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk´ün karargah olarak kullandığı bir konaktır. Bu konak zamanında Kurtuluş Savaşı döneminde ilk ve tek bakanlar kurulunun Ankara dışında toplandığı yerdir.

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          Tabi burada ciddi kararlar ve ciddi görüşmelerin yapıldığı önemli kararların alındığı ve Kurtuluş Savaşı´nın sonuçlandığı ve Cumhuriyet´in ilan edilmesinin en büyük rolünü oynadığı bu konaktır. Bugün de bu konakta biz Kurtuluş Savaşı Müzesi´ni oluşturduk.

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          O dönemi yaşatmak için ve o döneminde geleceğe en iyi şekilde taşımak için bir müze haline getirdik. Tabi ki bu konağın Sivrihisar´da olması da bize ayrı bir değer ve önem veriyor. Sivrihisar´ımızın tabii ki Kurtuluş Savaşı´nda böyle bir konağa sahip olması ve bu konağı geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmekte bize ayrı bir gurur veriyor" diye konuştu.

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          "BU KONAK GEÇMİŞLE, YAŞADIĞIMIZ ANI BİRLEŞTİREN BİR KONAK"

          Almanya´nın Köln kentinde oturan emekli öğretmen Kubilay Ergenç de beraberindekilerle Zaimağa Konağı´nı ziyaret etti. Bisikletle `Cumhuriyet Yolu´ adını verdikleri rotayla Almanya´dan Anıtkabir´e gittiklerini söyleyen Ergenç, "Bu konak gerçekten tarihle, geçmişle yaşadığımız anı birleştiren bir konak. Önünden geçerken bile bir hayranlık duyduk.

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          Çok etkiledi bizi. Tarihe bu kadar sahip çıkan anlayışı da burada tebrik ediyoruz. Çok çok hoşumuza gitti. Bütün Sivrihisar halkını da tebrik ediyoruz. Böyle bir konağı veya camileri veya Atatürk´le ilgili, Kurtuluş Savaşı´yla ilgili hatıraları, bu kadar ciddiyetle bakımını yapıp, geleceğe taşıyan bu insanları tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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