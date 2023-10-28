Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak

O dönemi yaşatmak için ve o döneminde geleceğe en iyi şekilde taşımak için bir müze haline getirdik. Tabi ki bu konağın Sivrihisar´da olması da bize ayrı bir değer ve önem veriyor. Sivrihisar´ımızın tabii ki Kurtuluş Savaşı´nda böyle bir konağa sahip olması ve bu konağı geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmekte bize ayrı bir gurur veriyor" diye konuştu.