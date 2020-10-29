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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de Cumhuriyet'in 97'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli çalışmalara imza attı.

'BİZ BU CUMHURİYETE AŞIĞIZ'

Sabancı Holding bu kapsamda hazırladığı reklam filmini 'Biz Bu Cumhuriyete Aşığız' hashtagiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. “Cumhuriyet kaç kere ilan edildi, bilir misiniz?” sorusuyla başlayan reklam filminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97 yıllık başarılarına ve ülkemizin bu dönemdeki kazanımlarına dikkat çekilirken, Cumhuriyetin ekonomi, turizm, sağlık gibi alanlardaki başarılarına vurgu yapıldı.

'İHRACAT GELECEĞİMİZDİR'

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM),29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı filmi "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganıyla yayınlandı. Anadolu motifleri ve güçlü geleneğimizin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verilen TİM'in filminde, Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirası, Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüzden görüntüler de ekrana taşındı.

'ADIMLARIN ADIMLARIMIZ CUMHURİYET KANATLARIMIZ'

Garanti BBVA Cumhuriyet hikayesinin zeybek oyunuyla sembolize edildiği bir reklam filmi hazırladı. Filmde Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk ve Türk halkının, omuz omuza vererek birlikte koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmasından ilham alındı. Türkiye’yi oluşturan yüzleri Atatürk’ün etrafında birleştiren filmde, ‘Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız’ mesajı veriliyor.

ATATÜRK'ÜN HATIRASINI YAŞATACAK

Çift Geyik Karaca, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşık 86 yıl önce giydiği süveteri bu yıl da yeniden üreterek satışa sundu. Firmanın, elde edilecek tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağı belirtildi.

CUMHURİYET'E ÖZEL ONLINE GALA

Eğitim yönetim platformu Vedubox ve Bi’ Dünya İçerik, 29 Ekim’de Cumhuriyet galası düzenleyeceklerini bildirdi. Online olarak gerçekleştirilecek galaya binin üzerinde gencin katılması bekleniyor.

ATATÜRK KOLEKSİYONU HAZIRLADI

Porselen markası Porland, Cumhuriyet Bayramı’na özel bir koleksiyon hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata verdiği değerden ilham alınarak hazırlanan ‘Atatürk Koleksiyonu’nda Atatürk’ün kara kalem olarak resmedilen fotoğraflarının yanı sıra el yazıları, mühür ve imzaları da kullanıldı.

'BİR SONRAKİ GÜN OLAMAZDI'

Aras Kargo, 29 Ekim’in Türkiye tarihi için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bir kez daha vurgulayan ve gerçek bir hikâyeyi konu alan dijital reklam filmi hazırladığını bildirdi. Filmde Cumhuriyet’in ilanı için neden o günün seçildiğine dair 1925 yılında Atatürk ve Fahrettin Altay Paşa arasında geçen diyaloga yer veriliyor. "Bir sonraki gün olamazdı" adını taşıyan dijital reklam filminin senaryosunun, Taylan Sorgun’un Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı Fahrettin Altay’dan bizzat dinlediği ve “Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü” kitabındaki bir diyalogdan yola çıkarak hazırlandığı kaydedildi.