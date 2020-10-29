Cumhuriyet Bayramı'nı Erciyes Dağı'nın zirvesinde kutladılar

Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü dolayısıyla K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında 21 ilden 4'ü kadın 52 dağcı, Tekir Kamp Merkezi'nde bir araya geldi.

Çobanini Kamp Alanı'na hareket ederek burada tırmanış toplantısı gerçekleştiren dağcılar, kampın ardından yaklaşık 5 saatlik yürüyüş sonrası zirveye ulaştı.

Dağcılar zirvede Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.