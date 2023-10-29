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        Haberler Müzik Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

        Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

        Ebru Yaşar, Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Yaşar, 2.500 kişinin yere aldığı programına özel repertuvar hazırlarken konserini 10'nuncu yıl marşıyla bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:37
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        Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
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        Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Ebru Yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Yaşar, 2.500 kişinin yere aldığı programına özel repertuvar hazırlarken konserini 10’nuncu yıl marşıyla bitirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, "Böyle bir tarihimiz olduğu için ve bugüne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyum. Bu çok büyük bir onur. Cumhuriyet başka bir tanım, minnettarız. Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet, saygı ve minnet ile anıyoruz” dedi.

        Özel bir repertuvar hazırladığını söyleyen Ebru Yaşar,” Kendi şarkılarımın dışında sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını okumayı da çok seviyorum. Her sahneme titizlik ve heyecanla çıkıyorum” dedi.

        Yeni albüm müjdesini veren Ebru Yaşar, "8 ya da 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak” dedi. Son zamanlarda albüm yerine single tercih edildiği hatırlatılan Yaşar,” Ben albüm yapmayı seviyorum, bu duyguların unutulmasını istemiyorum. Her şarkıda bir şey bulasınlar istiyorum” şeklinde konuştu.

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        #Ebru Yaşar

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