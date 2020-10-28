Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - UŞAK

Uşak'ta Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni düzenlendi.Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Programa, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."