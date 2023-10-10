29 Ekim emekli ikramiyesini kimler alabilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir?
Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi şartları ve emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...
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Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verilecek. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" İşte 100. yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ HERKES ALABİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi paylaştı. Erdoğan kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilere bir seferliğe mahsus 5'er bin lira ödeneceğini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan hem emekli olup hem çalışanların ise kapsama dışında olacağını belirtti.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyesi ödemelerinin kasım ayında başlayacağını duyurdu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!
Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık.
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Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
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