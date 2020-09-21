Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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