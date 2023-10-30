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        Haberler Magazin Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı! Ünlü şarkıcı fenalaşınca hastaneye kaldırıldı!

        Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı! Ünlü şarkıcı fenalaşınca hastaneye kaldırıldı!

        Karadenizli şarkıcı Fuat Saka, memleketi Trabzon'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu'nda sahneye çıktı. Ünlü isim bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:08
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          Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sahne alan Fuat Saka bir anda fenalaştı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Fuat Saka'nın fenalaşmasının ardından ilk mücadahaleyi salon içerisinde bulunan hekimler gerçekleştirdi.

        • 3

          112'nin aranmasının ve gelmesinin ardından ünlü şarkıcı sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

        • 4

          Fuat Saka'nın fenalaşma sebebinin tansiyon olduğu öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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