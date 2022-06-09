Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç para? 9 Haziran bugün 1 Cumhuriyet altını kaç TL?

Ekonomi piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatları son ayların en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi haberlerini takip edenler tarafından "Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?" Sorusuna yanıt aranıyor. İşte 9 Haziran Cumhuriyet altını güncel fiyatı...

1 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altının alış fiyatı 6.546,47 liradan, satış fiyatı ise 6.670,27 lira seviyelerinden işlem görüyor.

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