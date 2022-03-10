Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? canlı takip ekranı 10 Mart anlık ve canlı cumhuriyet altını fiyatları

Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 10 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını fiyatı...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 10 Mart Perşembe günü saat 13:00 itibarıyla %0,14 artış ile alışta 6.014,43 TL'den satışta ise 6.128,47 TL'den işlem görüyor.

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