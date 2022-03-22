Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 22 Mart canlı cumhuriyet altını fiyatları sorgulama ekranı!

Haftanın ikinci iş gününde "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 22 Mart Salı günü Cumhuriyet altını fiyatı...

22 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 22 Mart Salı günü saat 15.45 itibarıyla %-0,66 azalma ile alışta 5.866,53 TL'den satışta ise 5.977,86 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.866,53 TL

SATIŞ: 5.977,86 TL

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