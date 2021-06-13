Oktay, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan kararda, "13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika Krallığı'na, 14-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

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