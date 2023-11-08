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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 02:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 02:03
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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Tezkereye göre, 8-9 Kasım'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
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