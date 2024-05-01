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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular ile yeni anayasa çalışmalarının ele alındığını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:26
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        YİK toplantısı sona erdi
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        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

        Toplantıda bölgesel ve küresel konular, yeni Anayasa çalışmaları ele alındı. YİK toplantısında olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağı da vurgulandı. Toplantıda Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfında barındırdığı fırsatların önemi vurgulandı.

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        DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT'İ KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti.

        Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu'na başkanlık edip, ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

        FAHRETTİN ALTUN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulunulduğunu aktaran Altun, "Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerini kullandı.

        Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi. Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı. Eğitimde yeni dönemi başlatacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı."

        "TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞILACAK"

        Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri ile atılan adımların görüşüldüğünü ifade eden Altun, Türkiye'yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdiğini bildirdi.

        Altun, toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını" vurguladığını aktardı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #YİK
        #Zeki Yiğit
        #Son dakika haberler
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