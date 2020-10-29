Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Boğazı'nda başladı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde başladı.
Yarışmanın bugün gerçekleştirilen 29 Ekim etabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yarış, İstanbul Valisi Yerlikaya tarafından başlatıldı.
Vali Yerlikaya, Sahil Güvenlik teknesinden sahilde bulunan vatandaşları selamladı.
Yelkenli filosu sonrasında İstanbul Boğazı'nda sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı.
4 gün sürecek ve dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli teknelerin İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleştirilecek.
Yarışmada 31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda "Mavi Vatan Kupası" etabı gerçekleştirilecek. Etkinlik, 1 Kasım'da Kalamış Koyu'nda "Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabı ile sona erecek.
Organizasyonda Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi komşu ülkelerden davet edilen 61 yat ve 650 sporcu yarışıyor.
Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı trofesini (kupa) kazanacak.
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